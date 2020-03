Slik går det med oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen ned 5,02 prosent til 32,15 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 2,76 prosent til 31,69 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 33,52 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Coronavirusets spredning globalt holder ifølge TDN Direkt nå et lokk på sentimentet i oljemarkedet.

– Frykt forblir kjernen i problemet samtidig som at markedsaktører ikke er overbevist om at pengepolitiske lettelser og likviditetsinnsprøytninger vil løse en i all hovedsak helsekrise, sier økonom Selena Ling i OCBC, ifølge nyhetsbyrået.

Kilder sier til Reuters at den amerikanske råoljeeksporten vil falle med omtrent en million fat pr. dag i april og mai. Brent-prisens premie mot WTI-prisen er den smaleste siden 2016, noe som gjør amerikansk råolje lite konkurransedyktig i internasjonale markeder.

– Den store taperen vil være amerikansk skiferolje, hvor den republikanske regjeringen muligens før eller senere vil stå overfor en bailout-beslutning på en gjeldstung industri, sier analytiker i Oanda, Jeffrey Halley, ifølge TDN Direkt.