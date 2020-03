Oljeprisen stuper under 30 dollar

For drøyt en uke siden, ble det kjent at OPEC+ med Russland ikke var enige om produksjonskutt for å dempe oljeprisnedgangen etter utbruddet av coronaviruset. Saudi-Arabia svarte med å øke oljeproduksjonen betydelig og flere OPEC-land fulgte etter. Det førte til et historisk oljeprisfall på omtrent 25 prosent.

«Det har aldri vært et globalt overskudd av olje på lik linje med i dag. Før dette var det største seks måneders globale overskuddet i dette århundret 360 millioner fat. Fremover kommer det til å være dobbelt så mye eller mer», sa Jim Burkhard, visepresident og sjef for oljemarkeder ved IHS Markit ifølge Reuters.

OPEC+ skulle etter planene møtes i Wien onsdag. Dette har blitt avlyst etter at forsøk på megling mellom Saudi-Arabia og Russland ikke gjorde noen fremgang, sier kilder ifølge Reuters.

«Det akselererende coronautbruddet vil føre til en episk etterspørselskollaps. Det er nær umulig å estimere hvordan coronautbruddet påvirker etterspørselen. Europa stenges helt ned, og USA er trolig også på vei dit», skrev senior oljeanalytiker Helge André Martinsen i en oppdatering mandag.

Nordsjøoljen omsettes mandag kveld for 29,96 dollar per fat, ned 11,3 prosent for dagen. Et fat WTI-olje omsettes for 29,38 dollar, ned 8,5 prosent for dagen.