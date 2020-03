Slik går det med oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen opp 2,10 prosent til 30,68 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 4,11 prosent til 29,88 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 31,11 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

– Antagelig blir markedet støttet av fysisk gevinstsikring og inndekking av short-posisjoner, sier sjefsstrateg Stephen Innes i AxiCorp, ifølge TDN Direkt.

Han mener mulighetene for at tilbudssiden i markedet vil øke og at etterspørselen vil fortsette å falle, vil sannsynligvis sette ett pristak.

– På toppen av tilbud- og etterspørselssjokket fortsetter markedet å bevege seg lineært, samtidig som det stadig kommer rapporter om begrensningstiltak og reiserestriksjoner. Alle disse tilsier at prisoppganger vil svinne hen, sier Innes, ifølge nyhetsbyrået.

Lang tidshorisont

Analytikerne i OCBC forventer også at oljeetterspørselen vil falle fremover.

«Mange land vurderer å stenge hele eller deler av sine grenser de kommende ukene. Oljeprisen har en sterk støtte på 30 dollar pr. fat, men dersom denne brytes kan prisen stupe til 25 dollar pr. fat», skriver de i en oppdatering, ifølge TDN Direkt.

Oljeekspert Trond Omdal sier til Finansavisen at han fremdeles ser stor nedside i oljeprisen. Skal du kjøpe oljeaksjer nå mener han tidshorisonten bør være mer en ett år frem i tid.

– Dersom en har ett år eller lenger tidshorisont vil en trolig få meget god avkastning på selskaper som har tilstrekkelig god balanse til å tåle lave priser i noen kvartaler, sier Omdal.