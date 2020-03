– Historisk sett virker det ekstremt fornuftig å kjøpe på disse nivåene, men ...

Brent-oljen har bare sluttet under 30 dollar fem ganger siden 2005. Det var i januar 2016, og det gjør at flere kjøpere kommer på banen så fort de ser at den faller under 30 dollar, slik som i går.

– Det har etablert et slags gulv på 30 dollar, men det betyr ikke at vi kan få se at Brent slutter under 20 dollar igjen, sier sjefanalytiker for råvarer i SEB Research, Bjarne Schieldrop.

Mandag falt mai-kontrakten på Brent til 29,34 dollar på det laveste, før den hentet seg inn og sluttet på 30,05 dollar.

– Det er sterk støtte på 30 dollar og historisk sett virker det ekstremt fornuftig å kjøpe på disse nivåene, sier Schieldrop til Finansavisen, men han skynder seg å legge til at priskrigen kan fortsette til Saudi har vunnet tilbake sine markedsandeler.

Verden stopper opp – oljen flyter

Samtidig er verden i ferd med å stoppe opp og etterspørselen etter olje faller med oppbremsingen. I tillegg vil Russland og OPEC øke produksjonen med flere millioner fat i 2. kvartal.

– Tilbudet kan da overstige etterspørselen med 5 – 10 millioner fat, og en slik strøm av olje, som ikke har noen mottakere, vil mest sannsynlig sende frontkontrakten på Brent ned mot 20 dollar fatet, sier han.

29 og 30 dollar

Tirsdag stiger oljeprisen og på det meste har Brent vært opp 3,5 prosent til 31,22 dollar. Men det svinger voldsomt og i skrivende stund er den bare opp 0,8 prosent til 30,28 dollar.

Den amerikanske lettoljen stiger 2,6 prosent til 29,46 dollar.