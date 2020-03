BLIR UTFORDRET PÅ UTBYTTE: Investor og storaksjonær Kjell Inge Røkke eier 40 prosent av Aker BP gjennom Aker ASA. Før det skal vedtas et utbytte på 850 millioner dollar ber Nordea-analytiker Jørgen Bruaset om at Røkke og de andre eierne vurderer tilbakekjøp av aksjer som et alternativ. Foto: Eivind Yggeseth