Færre legger inn bud i Mexicogulfen

Det kom bare inn 84 bud fra 16 selskaper på de 71 blokkene i den amerikanske offshore lisensrunden Lease Sale 254 i Mexicogulfen. Det melder Bureau of Ocean Energy Management før auksjonen som blir arrangert på onsdag.

Ifølge TDN Direkt kom det inn 257 bud på 227 blokker i lisensrunden i mars i fjor fra 22 forskjellige selskaper. I august ble Lease Sale 253 arrangert, og da ble det lagt inn 165 bud på 151 blokker fra til sammen 23 selskaper.

På mandag blir auksjonen til Lease Sale 254 holdt.

DNB Markets er skuffet over budene, og mistenker at dette er blant de første indikatorene på leteinteressen for oljeselskapene etter oljeprisfallet, skriver TDN Direkt. DNB tror dette vil føre til dype og raske kutt, noe som igjen vil legge press på seismikkselskapenes salg fra multiklientbibliotekene.