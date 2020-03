Effektene av coronavirusutbruddet og ikke minst oljepriskrigen igangsatt av Saudi-Arabia har sendt oljeprisen hodestups.

Brent-oljen stuper nye 6,7 prosent til 26,82 dollar fatet, og er på sine laveste nivåer på fire år. WTI-oljen går tilbake 9,6 prosent til 25,36 dollar fatet, nivåer man ikke har sett maken til siden 2002.

Både Brent- og WTI-oljen er på vei mot sine verste måneder noensinne, begge etter å ha falt rundt 45 prosent så langt i mars.

Rammes fra begge sider

Oljen rammes på både etterspørsels- og tilbudssiden. Et coronautløst, kraftig aktivitetsfall i reise- og næringsliv går hardt utover etterspørselen, mens Saudi-Arabia og Russland akter å trappe opp produksjonen når den gjeldende kuttavtalen utløper av utgangen av mars.

Saudi-Arabia varslet i går at landet har til hensikt å øke oljeeksporten til over ti millioner fat per dag de kommende månedene, mot normalt rundt syv millioner fat per dag.

«Antar vi en april-produksjon på 12,3 millioner fat som guidet, samt en mars-produksjon på 9,65 millioner fat (i tråd med februar-produksjonen), har vi på månedsbasis en tilbudsøkning på 2,65 millioner fat per dag. Dette ville da bety oljeeksport på 9,65 millioner fat per dag», skriver senior oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets i en oppdatering onsdag.

– Skremmende realistisk

Han peker videre på at Saudi-Arabia vil bruke gass produsert ved Fadhili-anlegg for å fortrenge 250.000 fat per dag av innenlandsk oljeforbruk, noe som vil bli lagt til som oljeeksportvolum.

«Basert på enkle beregninger kommer vi derfor veldig nær Saudi-Arabias eksportambisjon på ti millioner fat per dag, og sånn sett tror vi at tallet er realistisk (men fremdeles skremmende for oljemarkedene)», fortsetter Martinsen.

Analytikeren trekker videre frem Iraks stans av driften ved Gharraf-feltet som en påminnelse om trusselen coronaviruset utgjør for også tilbudssiden i oljemarkedet, selv om feltet i seg selv ikke produserer mer enn 90-100.000 fat per dag.

«Vi tror irakisk produksjon og mer generelt offshore-produksjon fra bemannede plattformer har den høyeste coronarisikoen. I tillegg tror vi feltutvikling globalt er utsatt for forsinkelser tilknyttet viruset», skriver han videre.

Kollaps truer OPEC-land

Martinsen forventer at presset fra land i OPEC+ om nye OPEC-møter vil øke, og i går ble det for eksempel kjent at Irak vil ha et slikt møte for å gjenopprette noe av balansen i oljemarkedet.

«Det er tydelig at Saudi-Arabia og Russland for øyeblikket er låst i kampen om markedsandeler. (...) Kombinasjonen av fallende oljepriser og et raskt eskalerende coronavirusutbrudd vil presse noen av OPEC-landene til randen av kollaps», fortsetter analytikeren.

Han tror dette er det sterkeste argumentet for nye samtaler i OPEC+, at Saudi-Arabia trekker seg tilbake fra sin aggressive priskrig for å redde andre OPEC-medlemsland.

«Det er ikke vårt hovedsyn, men det er det sterkeste argumentet vi ser for en endring i Saudi-Arabias strategi. Når det er sagt, er det umulig for OPEC å kutte nok volum til å balansere markedet på kort sikt. Dette handler mer om skadebegrensninger, og ikke å la globale oljelagre komme ut av kontroll i månedene fremover», skriver Martinsen.