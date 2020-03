Svart dag for olje

Oljeprisen fikk en ny nedtur på onsdag. Brent-oljen er ned 6,7 prosent handles nå for 26,82 dollar per fat. Det er en betydelig nedgang fra 30,04 dollar som oljeprisen lå på da Oslo Børs stengte tirsdag, ifølge TDN Direkt.

Goldman Sachs har tatt konsekvensene av den nye hverdagen, med både virussmitte og oljepriskrig, og nedjusterer estimatene sine for 2020. Meglerhuset mener nå at det er en mulighet for at vi kan se oljeprisen så lavt som 20 dollar per fat.

Frem til Russland og Saudi-Arabia kommer frem til en enighet, tror Commerzbank at det vi være salgspress i olje.

Saudi-Arabia har tidligere denne måneden gitt uttrykk for at de vil øke produksjonen til 12 millioner fat per dag. I desember eksporterte verdens største oljeprodusent 7,4 millioner fat per dag.

Tung dag på Oslo Børs

DNO er ned over 7 prosent på Oslo Børs onsdag ettermiddag etter at de meldte at de kutter 300 millioner dollar i 2020-budsjettet og avlyser utbyttet for første halvår.

Ifølge TDN Direkt mener analytiker Teodor Sveen-Nilsen i Sparebank 1 Markets at å kutte i budsjett og utbyttet er «de eneste fornuftige mulighetene».

– FORNUFTIG Å KUTTE: Mener Teodor Sveen Nilsen i SpareBanken 1 Markets Foto: Magnus Knutsen Bjørke

– Med nåværende markedsforhold bør dette være bredt ventet i markedet. Vi ville vært overrasket om bevaring av kontanter ikke er oppgave nummer en for alle finansdirektører i disse dager, skriver han i en oppdatering.

Investeringene til DNO er blitt affisert av forstyrrelser og månedlige betalinger fra oljeeksporten fra Kurdistan som er blitt utsatt. DNO mottok siste utbetaling i januar, men selskapet påstår at de fortsatt er trygge på at de vil få betalt.

I slutten av februar sa finansdirektør Haakon Sandborg at han forventet at DNO ville fortsette å motta faste utbetalinger fra de kurdiske regionale myndighetene, selv om oljeprisfallet skulle vise seg å bli langvarig.

Analytiker Sveen-Nilsen tror ikke de regionale myndighetene i Kurdistan klarer å betale oljeselskapene med en oljepris under 50 dollar fatet.

DNO-aksjen ble en time før børsslutt handlet for 3,22 per aksje, mens Oslo Børs var ned 1,68 prosent. Equinor og Aker BP er ned med henholdsvis 5,15 prosent og 4,45 prosent.