Oljeprisen stuper under 26 dollar

Oljeprisen har kollapset etter at OPEC+ med Russland ikke ble enige om produksjonskutt for å dempe oljeprisnedgangen etter utbruddet av coronaviruset. Etterspørselen etter olje faller kraftig etter at flere land setter befolkningen i karantene og isolasjon.

Goldman Sachs forventer ifølge Reuters at den globale etterspørselen kan falle mellom åtte og ni millioner fat per dag i slutten av mars. Samtidig tror investeringsbanken at oljeprisen kan faller under 20 dollar per fat i 2. kvartal.

«Markedet faller sammen og prøver å søke etter en bunn, noe det ikke ser ut til å finne. Det er frykt for en økonomisk kollaps som en konsekvens av hva viruset representerer globalt», sa Gene McGillian, visepresident for forskning ved Tradition Energy ifølge Reuters.

I skrivende stund har 216.425 mennesker blitt smittet av coronaviruset, mens 8.908 har mistet livet. Hardest rammet i Europa er Italia, som det siste døgnet har fått påvist 4.207 nye tilfeller.

Nordsjøoljen omsettes onsdag kveld for 25,97 dollar per fat, ned 9,6 prosent for dagen. Et fat WTI-olje omsettes for 22,7 dollar, ned 16,9 prosent for dagen.

Overraskende oljelagertall

Ferske tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy viste onsdag at de amerikanske råoljelagrene økte med 1,9 millioner fat i forrige uke.

Ifølge TDN Direkt var det ventet en vekst på 3,3 millioner fat.

Bensinlagrene falt med 6,2 millioner fat mens destillatlagrene falt med 2,9 millioner fat.

Det var ventet at bensinlagrene skulle falle med 2,9 millioner fat og at destillatlagrene skulle falle med 1,9 millioner fat.