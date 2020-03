Brent-oljen er torsdag morgen opp 5,83 prosent til 26,33 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 11,49 prosent til 24,45 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 25,97 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

«Markedene fortsetter å være ruglete, med en sterk oppgang i oljeprisene denne morgenen i etterkant av dobbelpositiv nyhetsstrøm med pengepolitisk stimuli fra USA og ECB», skriver OCBC-analytikere i et notat, ifølge TDN Direkt

Senioranalytiker Edward Moya i OANDA sier ifølge nyhetsbyrået til Reuters at pengepolitisk stimuli vil gjøre lite i å returnere energietterspørsel til normalen, men gjør at man blir tryggere på at den globale økonomien vil være i en bedre posisjon når man legger viruset bak seg.

– En bunn for oljen er ikke på plass, men vi kan endelig se noe stabilisering hvis de finansielle markedene kan opprettholde en noe konstruktiv tilnærming med all stimulien som kommer, sier han.

Danske Bank Markets skriver ifølge TDN Direkt i en rapport torsdag at oljeprisene sannsynligvis må forbli dempet de neste tolv månedene for å rebalansere markedene.

Meglerhuset nedjusterer sitt estimat for Brent-oljen til 35 dollar pr.fat for 2020 og 44 dollar pr. fat for 2021. Det langsiktige estimatet på 65 dollar pr. fat opprettholdes.