DNO nedgradert til hold

DNB Markets nedgraderer olje-selskapet DNO til hold fra tidligere kjøpsanbefaling, melder TDN Direkt. Kursmålet nedjusteres med hele 75 prosent til 4 kroner ned fra 15 kroner.

DNB Markets tror betalingene i Kurdistan raskt vil forsvinne for DNO med det nåværende oljeprisfallet. DNO nedskalerte i går arbeidene i Kurdistan i samarbeid med Genel som følge av det drastiske fallet i oljeprisen.

«Selskapet har truffet tiltak for å beskytte balansen, men med obligasjonene som handles ved en yield på 30 prosent og utsikter for underskudd i kontantstrømmen, råder vil til forsiktighet til tross for rabatten i verdijustert egenkapital», skriver DNB Markets.

Finansavisen skrev i går om at DNO kuttet budsjettet med 3,15 milliarder kroner, kansellerte utbytte og permitterer ansatte som også har innvirkning på DNB Markets nedjustering.

Aksjen er ved åpning av Oslo Børs torsdag morgen ned 0,7 prosent til 3,14 kroner.