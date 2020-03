DNB Markets om oljemarkedet: Bensin på bålet fra Saudi-Arabia

Etter flere dager med kraftige fall, trekker oljeprisene oppover torsdag.

Brent-oljen henter seg inn fra de laveste nivåene siden 2003, og stiger 3,2 prosent til 25,67 dollar fatet. Det er likevel markant ned fra dagens høyeste på 27,31 dollar fatet.

Trenden har vel å merke vært nedadgående de siste 2-3 timene.

– Kaster bensin på bålet

Oppgangen kommer mens investorer vurderer effektene av sentralbankenes stimulansepakker. Det fundamentale, med svikt i etterspørselen grunnet coronaviruset samtidig med at markedet oversvømmes med olje, er imidlertid uendret.

Saudi-Arabias energiminister gjorde det i går kjent at han har beordret Saudi Aramco til å holde oljeproduksjonen oppe på 12,3 millioner fat per dag over de kommende månedene.

«Saudi-Arabia fortsetter altså bare å kaste bensin på bålet», skriver senior oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets i en oppdatering torsdag.

Oljepriser med 1-tall først?

Fra 1. april kan rundt fire millioner fat olje per dag oversvømme markedet.

«Dette kan potensielt presse oljeprisene under 20 dollar. Med mindre noen griper inn, er det ingen oljeprodusent som drar nytte av dagens rammebetingelser», skriver Jefferies ifølge CNBC i et notat.

Senatorer i USA høynet i går presset mot Saudi-Arabia og Russland i et forsøk på å få dem til å stanse priskrigen, og holdt samtaler med førstnevntes utsending i Washington. De har prøvd å overtale president Donald Trump til å innføre en embargo på olje fra de to landene.