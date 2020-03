Putin nekter å vike for Saudi-Arabia i priskrigen

Russlands president Vladimir Putin vil nekte å gå med på det Kreml opplever som utpressing fra Saudi-Arabia, skriver Bloomberg. Det står også at Russland venter at priskrigen på olje vil fortsette.

For to uker siden stupte oljeprisen etter at Opec+ ikke ble enige om et produksjonskutt. Det var Russland som stilte seg på bakbeina. Da svarte Saudi-Arabia med å øke sin produksjon av olje, og de gir også lavere pris til enkelte.

Det har ført til at oljeprisen har falt stadig mer i det siste. Fredag morgen koster et fat brentolje 30,07 dollar. Saudi-Arabia har varslet at de skal øke sin produksjon ytterligere.

Russerne skal være fortsatt åpne for samarbeid med Opec, ifølge Bloomberg.

«Uttalelsen er en tydelig indikasjon på den opptrappende konflikten mellom Saudi-Arabia og Russland. Husk at for bare to år siden, da prisen steg til 80 dollar fatet, publiserte USA-president Donald Trump jevnlig tweets som kritiserte Saudi-Arabia for vilkårlig oppblåsing av oljeprisen», skriver DNB-analytiker Helge André Martinsen.

«I utgangspunktet befinner vi oss nå i en situasjon der USA tar til ordre for markedsinngrep, mens Russland og Saudi-Arabia presser på for frie markeder og omfavner kapitalisme».

I går kom det signaler i amerikanske medier om at USA vil blande seg inn i priskrigen mellom Saudi-Arabia og Russland.

I tillegg vurderer myndighetene i Texas i USA å kutte råoljeproduksjonen for første gang på flere tiår, mens USA planlegger å kjøpe inn olje til sine strategiske reserver.



«Fra 1. april risikerer markedet et overtilbud på opptil fire millioner daglige fat, det kan potensielt føre med seg oljepriser så lavt som under 20 dollar» , skrev en Jefferies-analytiker ifølge Reuters.