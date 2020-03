Analytiker: Oljeprisen kan kollapse igjen

For snart to uker siden kollapset oljeprisen etter brudd i forhandlingene om produksjonskutt blant nasjonene i Opec+. Det var det største fallet siden Gulfkrigen. Oljeprisen falt videre i tiden etterpå på grunn av priskrig mellom Russland og Saudi-Arabia i coronakrisen, og et fat brentolje har på det laveste kostet 25,22 dollar i år.

Fredag henter brentoljeprisen seg inn og stiger 9,30 prosent til 30,73 dollar fatet.

– Oljemarkedet er fortsatt preget av ekstrem volatilitet. Den nåværende oppgangen i oljeprisen kan snart kollapse igjen, sier analytiker Carsten Fritsch i Commerzbank ifølge Financial Times.

– Det er lite trolig at den siste oppgangen har bein til å stå på videre. Enkelt sagt står olje overfor en lang periode med nedgang i etterspørsel, sier Stephen Brennock i oljemegleren OVM til Reuters.

Blander USA seg inn?

Bloomberg skrev i dag tidlig at Russlands president Vladimir Putin vil nekte å gå med på det Kreml opplever som utpressing fra Saudi-Arabia. Det står også at Russland venter at priskrigen på olje vil fortsette.

I går kom det signaler i amerikanske medier om at USA vil blande seg inn i priskrigen mellom Saudi-Arabia og Russland.

I tillegg vurderer myndighetene i Texas i USA å kutte råoljeproduksjonen for første gang på flere tiår, mens USA planlegger å kjøpe inn olje til sine strategiske reserver.

«I utgangspunktet befinner vi oss nå i en situasjon der USA tar til ordre for markedsinngrep, mens Russland og Saudi-Arabia presser på for frie markeder og omfavner kapitalisme», skriver DNB-analytiker Helge André Martinsen.

Kreml: Ingen katastrofe

Kreml-talsmann Dmitry Peskov sier det er uheldig, men ingen katastrofe om brentoljen skulle falle til 25 dollar pr. fat, ifølge TDN Direkt. Han benekter også at det finnes en priskrig mellom Saudi-Arabia og Russland.

– Vi forstår at mange selskaper nå lider under lave oljepriser, og vi vet at den store amerikanske oljesektoren nå er i nød på grunn av disse prisene, sier Peskov ifølge nyhetsbyrået.

Norges regjering

Den norske regjeringen har de siste dagene kommet med flere tiltak mot coronakrisen. Fredag varsler regjeringen at de vil komme med tiltak om oljeprisen forblir på det lave nivået. Det går frem av en pressemelding fra finansdepartementet fredag.

«Oljeselskapene er bedre rustet til å håndtere lavere oljepris i dag enn de var da oljeprisen falt i 2014. Skulle oljeprisen bli liggende på dagens nivå, vil likevel etterspørselen fra oljevirksomheten kunne gå ned. Det kan ramme leverandørindustrien hardt. Hvis oljeprisen skulle holde seg på dagens lave nivå, vil Regjeringen vurdere å komme med målrettede tiltak, slik det ble gjort etter oljeprisfallet i 2014».