Okea reduserer leteplaner stort

Oljeselskapet Okea opplyser i en børsmelding at de vil gjøre tiltak mot coronakrisen. Det innebærer at selskapet reduserer planlagte leteutgifter med rundt 90 prosent for resten året.

Okea utsetter alle beslutninger knyttet til prosjektsanksjonering, for eksempel seismiske programmer eller boringer.

Det opplyses om at den finansielle posisjonen er sterk med en kontantreserve på 1,2 milliarder kroner. Draugen Field, som opereres av Okea og utgjør endel av selskapets inntekter, har lave løftekostnader på under 20 dollar fatet, og det er en positiv bidragsyter, selv med de lave oljeprisene for tiden.

Selskapet opplyser at YME-prosjektet vil gå som normalt, og at det fortsatt planlegges med første olje i andre halvdel av året.

Okeas ansatte jobber nå hovedsaklig hjemmefra, og alle forretningsreiser har blitt stoppet.