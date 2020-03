Oljeprisen faller videre

Utbruddet av coronaviruset har ført til en priskrig mellom Saudi-Arabia og Russland. I tillegg fører coronaviruset til at flere land setter befolkningen i karantene og isolasjon. Det kan føre til at etterspørselen etter olje faller betydelig.

«Global etterspørsel kan lett falle med ti millioner fat per dag», sa Giovanni Serio, sjef for forskning ved Viton ifølge Reuters.

Tidligere har Saudi-Arabia sagt at de ville øke produksjonen til rekordhøye 12,3 millioner fat per dag. Samtidig booket Saudi-Arabia forsendelser for å sende olje over hele verden. De ønsker foreløpig ikke å møte til nye samtaler med Russland, siden det ikke vil føre til en avtale.

«I utgangspunktet befinner vi oss nå i en situasjon der USA tar til ordre for markedsinngrep, mens Russland og Saudi-Arabia presser på for frie markeder og omfavner kapitalisme», skriver DNB-analytiker Helge André Martinsen.

I skrivende stund har 270.069 mennesker blitt smittet av coronaviruset, mens 11.271 har mistet livet. Hardest rammet i Europa er Italia, som det siste døgnet har fått påvist 5.986 nye tilfeller.

Nordsjøoljen omsettes fredag kveld for 27,44 dollar per fat, ned 3,6 prosent for dagen. Et fat WTI-olje omsettes for 23,3 dollar, ned 10,1 prosent for dagen.