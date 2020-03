Innsidehandel i oljegigant på 24 millioner

Den siste uken har to direktører kjøp aksjer for tilsammen 2,1 millioner dollar i Exxon Mobil, en av verdens største oljeselskaper, ifølge Barron's. I norske kroner tilsvarer det et kjøp på omtrent 24 millioner.

Første innsidekjøpet kom fra sjef for Exxon Mobils globale prosjekter, Neil Duffin, på onsdag. Duffin kjøpte 30.000 aksjer til en gjennomsnittspris på 36,4 dollar per aksje. Det gir en total sum på 1,1 millioner dollar.

Fredag kjøpte finansdirektør Andrew Siger også 30.000 aksjer til en gjennomsnittspris på 33,8 dollar per aksje. Det gir en handel på 1 million dollar.

Exxon Mobil-aksjen falt 4,9 prosent fredag, etter et fall i oljeprisen. Hittil i år er aksjen ned 53,1 prosent, mens den er ned 44,6 prosent den siste måneden.