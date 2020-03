Analytiker ser kraftig oppside i tre oljeselskaper

Roger Read, senior energianalytiker i Wells Fargo, mener det kan være på tide å kjøpe aksjer i oljeselskaper, ifølge Barron's. Han peker spesielt på tre selskaper han mene kan overleve krisen.

«De overlevende olje- og gasselskapene bør kunne levere attraktiv egenkapitalavkastning. Det er de selskapene vi anbefaler å kjøpe med en forventning om fornuftig inngang. For en hvilken som helst syklisk sektor betyr stor avkastning ofte å kjøpe når det ikke føles bra og utsiktene er usikre og dystre. Uten å nøle kan vi si at det føles forferdelig i dag.»

Han viser til at dagens oljepris ikke gjør noe annet for selskapene enn å sende dem inn i overlevelsesmodus.

Selv om han kuttet betydelig i estimatene, ser han kraftig oppside i tre oljeselskaper.

Chevron: Kursmål på 103 dollar, mens aksjen fredag stengte på 59,4 dollar.

Hess: Kursmål på 59 dollar, mens aksjen fredag stengte på 30,7 dollar.

ConocoPhillips: Kursmål på 47 dollar, mens aksjen fredag stengte på 26,8

Read mener Chevron og Hess kan opprettholde utbytte fremover. Selv om han forventer at resultatet per aksje i Chevron skal falle, forventer han et positivt resultat i 2020. Han peker på at ConocoPhillips gikk gjennom en restrukturering i 2014-2016, noe som gjør at selskapet er godt rustet for denne krisen.