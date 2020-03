Russland skylder på araberne for oljekollapsen

Oljeprisen har falt kraftig i kjølvannet av priskrigen mellom Saudi-Arabia og Russland, som ikke klarte å komme til enighet om en ny kuttavtale under Opec-møtet.



Angivelig var det russerne som satte seg på bakbeina. Da svarte Saudi-Arabia med å øke oljeproduksjonen.

– Vi ønsket aldri å utløse et fall i oljeprisen. Dette er kun våre arabiske partnere sitt initiativ, sier Andrei Belousov, første visestatsminister i Russland, ifølge der russiske byrået Tass.

Han legger til:

– Til og med oljeselskaper som åpenbart er interessert i å opprettholde markedene sine hadde ikke noe ønske om at OPEC-avtalen skulle oppløses.

Slik har brentoljen utviklet seg i 2020. Skjermdump: InFront.

Tidligere har Saudi-Arabia sagt at de ville øke produksjonen til rekordhøye 12,3 millioner fat pr. dag. Samtidig booket Saudi-Arabia forsendelser for å sende olje over hele verden. De ønsker foreløpig ikke å møte til nye samtaler med Russland, siden de ikke tror det vil føre til en avtale.

I en analyse publisert fredag skriver Rystad Energy at det største tilbudsoverskuddet av olje verden har sett er i ferd med å treffe markedet fra april. Det vil skape en ubalanse på rundt 10 millioner fat pr. dag.

«Den nåværende gjennomsnittlige fyllingsgraden indikert av balansen er ikke bærekraftig. Med den nåværende fyllingshastigheten av oljelagre vil prisene lide samme skjebne som de gjorde i 1998, da Nordsjøoljen falt til all-time low på under 10 dollar fatet», skriver analytiker Paola Rodriguez-Masiu i Rystad Energy.