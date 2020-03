Kostnads- og investeringskutt for Shell

Oljeselskapet Royal Dutch Shell initierer tiltak for å holde på likviditeten, og planlegger et kostnadskutt på 3-4 milliarder dollar over de neste 12 månedene. Samtidig vil selskapet reduserer driftsinvesteringer til 20 milliarder dollar eller mindre for 2020 fra 25 milliarder dollar som tidligere var planlagt, heter det i en nyhetsmelding fra TDN Direkt.

Disse tiltakene vil bidra til mellom 8 og 9 milliarder dollar i fri kontantstrøm før skatt for selskapet.

Shell er videre forpliktet til å selge eiendeler til en verdi av over 10 milliarder, men at tidspunktet for salget vil variere etter markedsforholdene.