Laveste oljepris på 17 år: – Oljen er på vei sørover

– Selv om oljeprisene på en eller annen måte klarer å sprette tilbake litt mer, er oljen på vei sørover, ettersom etterspørselen etter råolje bare vil bli verre etter hvert som flere land intensiverer nedleggelsen av ikke-essensielle virksomheter, i tillegg til når lagringsplass for råolje går tom, sier Edward Moya, markedsanalytiker i OANDA, til Reuters.

Om noen skulle være i tvil er «på vei sørover» et amerikansk uttrykk for noe som skal nedover.

Brentoljen står ved lunsjtider mandag i 25,71 dollar fatet, en nedgang for dagen på 6,33 prosent. Det er det laveste brentolje har kostet siden 2003.

WTI-oljen faller 3,65 prosent til 22,54 dollar fatet.

Slik har brentoljeprisen utviklet seg de siste 25 årene. SKJERMDUMP: InFront.

Russerne skylder på araberne

Oljeprisen har falt kraftig i kjølvannet av priskrigen mellom Saudi-Arabia og Russland, som ikke klarte å komme til enighet om en ny kuttavtale under Opec-møtet for to uker siden.

Angivelig var det russerne som satte seg på bakbeina. Da svarte Saudi-Arabia med å øke oljeproduksjonen.

– Vi ønsket aldri å utløse et fall i oljeprisen. Dette er kun våre arabiske partnere sitt initiativ, sa Andrei Belousov, første visestatsminister i Russland, ifølge det russiske byrået Tass, i helgen.



Tidligere har Saudi-Arabia sagt at de ville øke produksjonen til rekordhøye 12,3 millioner fat pr. dag. Samtidig booket Saudi-Arabia forsendelser for å sende olje over hele verden. De ønsker foreløpig ikke å møte til nye samtaler med Russland, siden de ikke tror det vil føre til en avtale.

Trump redningen?

Helge André Martinsen, olje- og gassanalytiker i DNB Markets, tror Donald Trump er den eneste som kan stabilisere oljeprisen ved at USA forhandler med Saudi-Arabia og Russland.

«Håpet er at Trump kan overbevise dem om å kutte produksjonen med et lignende kutt i produksjonen som i Texas, som ble foreslått av Texas Railroad-kommissæren Ryan Sitton», skriver Martinsen i en ny rapport mandag.

Ryan Sitton foreslo at Texas kunne redusere oljeproduksjonen med 10 prosent hvis Saudi-Arabia og Russland også gjorde det.

«Spørsmålet markedet stiller seg selv, er om det virkelig hjelper så mye uansett om Opec, USA og Russland kutter 5 millioner fat om dagen eller ikke, når etterspørselen kanskje faller med så mye som 20 millioner fat om dagen», skriver SEB-analytiker Bjarne Schieldrop.

I en analyse publisert fredag skrev Rystad Energy at det største tilbudsoverskuddet av olje verden har sett er i ferd med å treffe markedet fra april. Det vil skape en ubalanse på rundt 10 millioner fat pr. dag. De frykter oljepriser ned mot 10 dollar fatet.