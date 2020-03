Oljeprisen snur til pluss

Utbruddet av coronavirust har påvirket det globale oljemarkedet negativt. Mens flyselskaper kansellerer avganger, sitter hele verden i karantene og isolasjon. Det bidrar til et kraftig fall i etterspørselen. I kombinasjon med laverere etterspørsel, har Russland og Saudi-Arabia gått inn i en priskrig og skal produsere mye mer enn før.

Dersom OPEC+ med Russland blir enige om produksjonskutt er det ikke sikkert det holder for å bekjempe nedgangen i etterspørselen.

«Spørsmålet markedet stiller seg selv, er om det virkelig hjelper så mye uansett om OPEC, USA og Russland kutter fem millioner fat om dagen eller ikke, når etterspørselen kanskje faller med så mye som 20 millioner fat om dagen», skriver SEB-analytiker Bjarne Schieldrop.

Forventer lavere etterspørsel

Analytikere i Morningstar forventer at etterspørselen etter olje vil falle med 2,8 millioner fat i år, ifølge Reuters.

«Gitt at coronaviruset påvirker etterspørselen etter transport, tror vi sjokket i etterspørselen etter olje vil overgå BNP-effekten», skriver analytikerne i Morningstar videre.

Nordsjøoljen omsettes mandag kveld for 27,12 dollar per fat, opp 0,5 prosent for dagen. Et fat WTI-olje omsettes for 23,3 dollar, opp 3,1 prosent for dagen.

Til sammenligning ble nordsjøoljen omsatt for 25,90 dollar ved børsslutt i Oslo.