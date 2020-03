Slik går det med oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen opp 4,10 prosent til 30,50 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 5,22 prosent til 26,81 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 25,90 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Barclays skriver ifølge TDN Direkt i en rapport tirsdag at oljeprisene sannsynligvis vil forbli under press inntil virussituasjonen snur seg til det bedre. Hvis det fortsetter den retningen markedsbalansen er på vei, vil til og med ikke Saudi-Arabia og Russland være immune mot prisnedgangen, til tross for lave driftskostnader.

«Derfor, så usannsynlig som det kan virke på dette tidspunktet, utelukker vi ikke helt et samarbeidsinngrep for å støtte markedsfundamentene på kort sikt», heter det i rapporten.

Barclays nedjusterer ifølge nyhetsbyrået sine Brent- og WTI-estimater for 2020 med 12 dollar pr. fat til henholdsvis 31 og 28 dollar.

USAs sentralbank, Federal Reserve, meldte mandag kveld om støttekjøp av verdipapirer, inkludert selskapsobligasjoner, for et ubegrenset beløp.

Edward Moya, markedsanalytiker i OANDA, sier ifølge TDN Direkt at oljeprisen stiger på bakgrunn av den svakere dollaren som stammer fra den amerikanske sentralbankens tiltak.

– WTI-råoljens volatilitet vil forbli høy, og tradere bør ikke bli overrasket om denne oppgangen til slutt falmer, sier han.