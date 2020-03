Nordea Markets spår Aker BP opp 130 prosent

Både Nordea Markets og Pareto Securities endrer kursmålet på Aker BP-aksjen. Samtidig beholder begge meglerhusene kjøpsanbefalingen. Endringen i kursmålet kommer etter at Aker BP oppdaterte guidingen mandag. Det skriver TDN Direkt

Pareto Securities nedjusterer sitt kursmål på Aker BP til 200 kroner fra tidligere 330 kroner pr. aksje.

Meglerhuset peker på at Aker BP er posisjonert til å utvikle seg bedre enn sammenlignbare selskaper fremover. Samtidig understreker de at Aker BP er an av toppvalgene i lete- og produksjonssektoren.

Nordea Markets oppjusterer kursmålet på Aker BP til 250 kroner fra tidligere 225 kroner.

«Ved å bremse ned driftsinvesteringene, letekostnader og ikke-kritiske aktiviteter, vil Aker BP styrke likviditeten med nært 630 millioner dollar i 2020, med ytterligere rom for kutt i driftsinvesteringene på 1-2 milliarder dollar i 2021 og 2022», skriver Nordea Markets ifølge TDN Direkt.

Tirsdag stiger Aker BP-aksjen 6,8 prosent til 108,5 kroner. Det vil si at Pareto Securities og Nordea Markets ser en oppside på henholdsvis 84,3 og 130,4 prosent.