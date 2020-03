Oljegigant kutter investeringer og tilbakekjøpsprogram

Tirsdag skriver et av verdens største oljeselskaper, Chevron, på deres hjemmesider at selskapet kommer med tiltak til dagens markedssituasjon. Blant annet skal oljegiganten kutte i investeringsplanen for 2020 med 4 milliarder dollar. Det tilsvarer et kutt på 20 prosent til 16 milliarder dollar.

I tillegg vil Chevron stoppe tilbakekjøp av egne aksjer. Opprinnelig skulle selskapet kjøpe tilbake aksjer for 5 milliarder dollar. Tilbakekjøpet ble stoppet etter å ha kjøpt tilbake aksjer for 1,8 milliarder dollar i 1. kvartal. Tiltakene skal ifølge selskapet beskytte utbyttet, prioriterer langsiktig verdi og støtter bransjeledende balanse.

Selskapet skriver også at coronaviruset, som har ført til lavere etterspørsel og høyere tilbud i form av priskrig, gir lavere oljepris som vil påvirke resultatet negativt fremover.

«Fleksibiliteten i kapitalprogrammet vårt lar oss respondere på disse uventede markedsforholdene ved å utsette kortsiktige syklus-investeringer og stimuleringsprosjekter som ennå ikke er under bygging», sa Jay Johnson, konserndirektør for Upstream

Johnson peker også på at Chevron er fokusert på å fullføre prosjekter som allerede er under bygging, og som vil starte opp i fremtidige år.

Det siste året har Chevron-aksjen falt 56,3 prosent, mens den er ned 46,2 prosent hittil i år.