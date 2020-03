Oljeprisoppgangen avtar utover kvelden

Utbruddet av coronavirust fortsetter å påvirke det globale oljemarkedet negativt. Søndag og mandag falt antall døde i Italia, mens det økte igjen tirsdag. Nå har viruset også spredd seg for alvor til USA. Det siste døgnet har det blitt bekreftet 8.003 nye smittetilfeller, noe som sender USA opp i 51.737 totale smittetilfeller.

De fleste aktørene forventer at etterspørselen etter olje skal kollapse, etter at flyselskaper setter flyene på bakken og hele verden sitter i karantene og isolasjon.

Pågående priskrig mellom Russland og Saudi-Arabia har gjort at Saudi-Arabia har økt produksjonen kraftig. Andre OPEC-land har også fulgt etter, noe som har ført til et oljepriskollaps.

«Den ekstreme ubalansen mellom tilbud og etterspørsel på grunn av reisebegrensningene har bare begynt å utfolde seg i de fysiske markedene, og den virkelige virkningen vil merkes i løpet av de kommende ukene», sa Rystad Energy sin sjef for oljemarkeder, Bjørnar Tonhaugen ifølge Reuters.

Nordsjøoljen omsettes tirsdag kveld for 27,25 dollar per fat, opp 0,8 prosent for dagen. Et fat WTI-olje omsettes for 24 dollar, opp 2,9 prosent for dagen.

Til sammenligning ble nordsjøoljen omsatt for 25,90 dollar ved børsslutt i Oslo.