Equinor med tiltak på 3 milliarder dollar

Equinor har onsdag morgen lagt frem oppdaterte fremtidsutsikter for 2020, samt tiltak på om lag tre milliarder dollar for å styrke den finansielle robustheten i et marked preget av coronavirus og lave råvarepriser.

Ifølge meldingen kan oljegiganten i 2020 ha nøytral organisk kontantstrøm før kapitaldistribusjon med en gjennomsnittlig oljepris resten av året på cirka 25 dollar pr. fat.

Investeringer og kostnadskutt

Equinor har tre hovedelement i sin nye handlingsplan. Det første er en reduksjon av organiske investeringer i 2020 på cirka 20 prosent, fra 10-11 milliarder dollar til rundt 8,5 milliarder dollar.

Oljegiganten reduserer også leteaktiviteten i år - fra 1,4 milliarder dollar til 1 milliard dollar, samt kutter årets driftskostnader med cirka 700 millioner dollar.

«Reduksjon av organiske investeringer gjøres gjennom strenge prioriteringer der fleksibiliteten i kostnader og tidsplan for sanksjonerte og ikke-sanksjonerte prosjekter er gjennomgått», skriver oljeselskapet.

De trekker også frem at selskapet i den landbaserte virksomheten i USA stanser boring- og kompletteringsaktiviteter for å produsere volumene i senere perioder. Dette vil ifølge meldingen redusere investeringskostnadene betydelig.

Kostnadsreduksjonene vil komme i tillegg til den allerede varslede suspenderingen av tilbakekjøp av egne aksjer.

– Sterk finansiell posisjon

Equinor-sjef Eldar Sætre påpeker at oljegiganten er i en sterk finansiell posisjon for å håndtere volatilitet og usikkerhet i markedet.

Tilbake i 2014 trengte Equinor en gjennomsnittlig oljepris på rundt 100 dollar pr. fat for å ha en nøytral organisk kontantstrøm før kapitaldistribusjon. Nå tåler selskapet en snittpris på 25 dollar fatet.

– Vår strategi ligger fast, og vi tar nå nye grep for å ytterligere styrke vår robusthet i denne situasjonen med spredning av coronaviruset og lave råvarepriser, sier han i en kommentar.

– Vi har gjennomført tiltak for å redusere risikoen for spredning av koronaviruset og har så langt vært i stand til å opprettholde produksjonen på alle våre felt. Sikre operasjoner er vår førsteprioritet i denne situasjonen, sier Sætre.