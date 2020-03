Oljekjøp ikke en del av USAs krisepakke - oljeprisen faller

Politikerne i USA har blitt enige om en økonomisk krisepakke på grunn av coronaviruset. Den er verdt rundt 2.000 milliarder dollar angivelig.

Men Trump-administrasjonens plan om å kjøpe 77 millioner fat av amerikansk råolje til strategiske råoljelagre er ikke en del av krisepakken, bekrefter Senator Chuck Schumer, ifølge TDN Direkt.

Platts skriver at oljemarkedet vil derfor miste tilgang til rundt 8 prosent av nåværende tilgjengelig kommersiell lagring, om lagringsplanen ikke blir noe av.

Oljeprisen faller derfor utover denne onsdagen. Brentoljen er nå ned 4,82 prosent til 26,38 dollar fatet, mens WTI-oljen er ned 2,56 prosent til 23,64 dollar fatet.

Coronaviruset fører til lavere etterspørsel av olje, men Opec+ klarte ikke å bli enige om produksjonskutt på et møte for to uker siden. Da kollapset oljeprisen og siden har Saudi-Arabia og Russland gått til priskrig mot hverandre.