USA legger press på Saudi-Arabia

I forkant av torsdagens G20-møte skal USAs utenriksminister, Mike Pompeo, ha snakket med Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman.

«Utenriksministeren understreket at Saudi-Arabia som årets leder for G20-landene, og en sentral oljenasjon, har en reell mulighet til å berolige globale energi- og finansmarkeder i en usikker tid», skriver USAs utenriksdepartement i en uttalelse.

Ifølge kilder Bloomberg har snakket med vil olje trolig bli et tema G20-møtet denne uken. Møtet som i utgangspunktet skal handle om coronavirusutbruddet vil foregå over videolink.

Forrige uke sa senior porteføljeforvalter Trond Omdal i Pensum Asset Management til Finansavisen at han trodde Trump-administrasjonen ville argumentere for at virusutbruddet legger en demper på oljeetterspørselen, noe som vi bidra til at prisene holder seg lave.

«Det vil derfor ikke være nødvendig med et tilbudssjokk fra Saudi-Arabia, ettersom oljeprisene uansett vil holde seg på så lave nivåer at høykostolje blir presset ut av markedet, blant annet skiferolje i USA», sa Omdal.

Saudi-Arabia har tidligere varslet at landet, når avtalen om produksjonskutt utløper ved månedsskiftet, ønsker å øke produksjonen med om lag 3 millioner fat olje pr. dag.

Priskrigen startet da Saudi-Arabia ikke fikk Russland til å gå med på ytterligere produksjonskutt for Opec+-landene tidligere denne måneden.