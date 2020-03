Kongressmedlem oppfordrer til å stanse oljepriskrigen

Michael McCaul, det republikanske kongressmedlemmet, oppfordrer ifølge Reuters det amerikanske utenriksdepartementet til å bidra med at oljepriskrigen mellom Russland og Saudi-Arabia stopper.

«Jeg oppfordrer deg til å fortsette med diplomatisk engasjement for å dempe de ødeleggende økonomiske implikasjonene av den pågående priskrigen mellom Saudi Arabia og Russland», skrev McCaul i et brev til statssekretær for økonomisk vekst, energi og miljø ifølge Reuters onsdag.

McCaul applauderte også utenriksminister Mike Pompeo, etter at han snakket med den saudiarabiske kronprinsen Mohammed bin Salman Al Saud over telefonen. Samtalen handlet om å stabilisere energimarkedene.

Rammer amerikanske oljeprodusenter

Den pågående oljepriskrigen har ført til et kollaps i oljeprisen som på sitt laveste sto i 25 dollar. I tillegg rammer oljeprisfallet amerikanske oljeprodusenter hardt, siden de har høyere breakeven.

McCaul ønsker at Saudi-Arabia og Russland skal redusere produksjonen, og ber myndighetene fortsette med å bruke alle verktøy de har til rådighet.

Den amerikanske energiavdelingen vil ifølge Reuters snart sende Victoria Coates, som nylig håndterte Midtøsten-saker i Det nasjonale sikkerhetsrådet i Det hvite hus, til Riyadh, hovedstaden i Saudi-Arabia. Hun skal jobbe for å stabilisere energimarkedene