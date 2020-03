Oljelagrene fylles opp

HAR IKKE TROA: Fatih Birol, lederen for Det internasjonale energibyrået, tror oljelagrene snart vil være fulle. Foto: NTB Scanpix

Fatih Birol, lederen for Det internasjonale energibyrået (IEA), sa igår at oljelagrene kan snart bli fulle som et resultat av pandemien og restriksjonene. Og ifølge en oppdatering fra DNB Markets fredag morgen, er det fulle oljelagrene som er den største utfordringen for å få oljeprisen opp igjen.

Ikke nok kjøpere

Samtidig som coronaviruset gjør sitt for å holde oljeprisen nede, sliter verdens største oljeprodusent, Saudi-Arabia, med å finne kjøpere for den ekstra oljen de har ambisjoner om å pumpe opp. Saudi-Arabia har tidligere uttalt at de har som mål å øke oljeeksporten fra dagens 7 millioner fat pr. dag, til 10 millioner fat.

Kollapsen i oljemarkedet og restriksjonene på grunn av coronaviruset gjør kjøpere tilbakeholdene. Noe som er med på å ødelegge Aramcos forsøk på å overta andeler fra konkurrenter, skriver DNB Markets.

Petrobras sier i en melding at de vil kutte produksjonen med 100.000 fat pr. dag. Med det blir dsen brasilianske oljekjempen det første av de store oljeselskapene som varsler kutt i produksjonen.