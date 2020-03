Russland åpner for å gå med på ny oljeavtale

– Koordinerte tiltak av nasjoner trengs for å stabilisere den globale økonomien. Koordinerte tiltak er også mulig å få til i OPEC+, sier Kirill Dmitriev, administrerende direktør i Russian Direct Investment Fund (RDIF) til Reuters.

Oljeprisen har stupt de siste ukene ettersom Saudi-Arabia og Russland har havnet i priskrig.

Det skjedde etter at Russland angivelig ikke gikk med på kutt i produksjonen under sist møte i OPEC+. Saudi-Arabia svarte med å øke produksjonen sin ytterligere. Nå sliter araberne med å finne kjøpere, ifølge DNB Markets' oljeanalytiker Helge André Martinsen.

I kontakt med Saudi-Arabia

Etterspørselen etter olje faller dramatisk på grunn av coronaviruset.

– Vi er i kontakt med Saudi-Arabia og flere andre land. Basert på denne kontakten ser vi at om flere blir medlem i OPEC+ og vil være med, er det en mulighet for en felles avtale for å balansere oljemarkedene, sier Dmitriev ifølge Reuters.

Dmitriev sier ikke noe om hvilke nasjoner som kan være aktuelle for å bli med i Opec+. USAs president Donald Trump sa sist uke at han vil involvere seg i priskrigen mellom russerne og araberne.

Dmitriev mener forholdet mellom USA og Russland er viktigere enn noen gang.

– Vi vil gjøre våre tiltak på vår side, og håper at USA også forstår at dette er nødvendig.

DNB Markets tviler

Kongressmedlem Michael McCaul oppfordrer amerikanske myndigheter til å bruke alle verktøy de har til rådighet for å få Saudi-Arabia og Russland til å redusere oljeproduksjonen.

I forkant av torsdagens G20-møte skal USAs utenriksminister Mike Pompeo ha snakket med Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman.

«Utenriksministeren understreket at Saudi-Arabia som årets leder for G20-landene, og en sentral oljenasjon, har en reell mulighet til å berolige globale energi- og finansmarkeder i en usikker tid», skrev USAs utenriksdepartement i en uttalelse.

Helge André Martinsen i DNB synes det er veldig vanskelig å se hva som kan presse opp oljeprisen på kort sikt ettersom det vil bli altfor stort tilbud og risikoen for at oljelagre fylles til randen.

– Det eneste som kan redde oljemarkedet på kort sikt er et markedsinngrep fra USA, Saudi-Arabia og Russland, noe som etter vår mening ikke er sannsynlig, spår Martinsen.