Saudi-Arabia avviser Russlands flørt i priskrigen

– Vi er i kontakt med Saudi-Arabia og flere andre land. Basert på denne kontakten ser vi at om flere blir medlem i OPEC+ og vil være med, er det en mulighet for en felles avtale for å balansere oljemarkedene, Kirill Dmitriev, administrerende direktør i Russian Direct Investment Fund (RDIF), til Reuters tidligere fredag.

Oljeprisen har stupt de siste ukene ettersom Saudi-Arabia og Russland har havnet i priskrig.

Det skjedde etter at Russland angivelig ikke gikk med på kutt i produksjonen under sist møte i OPEC+. Saudi-Arabia svarte med å øke produksjonen sin ytterligere. Etterspørselen etter olje faller dramatisk på grunn av coronaviruset.

Avfeid

Dmitriev snakket om at det nå var behov for koordinerte tiltak fra ulike land. Saudi-Arabia avviser at det er noe diskusjon om et felles kutt i oljeproduksjonen, ifølge Bloomberg, gjengitt av TDN Direkt.

Kongressmedlem Michael McCaul oppfordrer amerikanske myndigheter til å bruke alle verktøy de har til rådighet for å få Saudi-Arabia og Russland til å redusere oljeproduksjonen.

I forkant av torsdagens G20-møte skal USAs utenriksminister Mike Pompeo ha snakket med Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman.

«Utenriksministeren understreket at Saudi-Arabia som årets leder for G20-landene, og en sentral oljenasjon, har en reell mulighet til å berolige globale energi- og finansmarkeder i en usikker tid», skrev USAs utenriksdepartement i en uttalelse.

Lav pris

Oljeprisen faller videre fredag. Et fat brentolje omsettes nå for 25,56 dollar fatet, ned 5,97 prosent. WTI-oljen er ned 6,31 prosent til 21,69 dollar. Vi må tilbake til 2003 for så lave oljepriser.

Helge André Martinsen i DNB synes det er veldig vanskelig å se hva som kan presse opp oljeprisen på kort sikt ettersom det vil bli altfor stort tilbud og risikoen for at oljelagre fylles til randen.

– Det eneste som kan redde oljemarkedet på kort sikt er et markedsinngrep fra USA, Saudi-Arabia og Russland, noe som etter vår mening ikke er sannsynlig, spår Martinsen.