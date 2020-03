Oljeprisen stuper igjen

Brentoljen faller 9,01 prosent til 23,45 dollar fatet mandag morgen, den laveste prisen siden mai 2003.

– Dette er en historisk oljepriskollaps. Det er ikke over ennå da det fysisk ikke er steder å lagre oljen, sier Jason Bordoff, som var energirådgiver i Obama-adminstrasjonen, til Financial Times.

WTI-oljen svekkes 5,94 prosent til 20,50 dollar pr. fat. Tidligere i natt var prisen under 20 dollar fatet. Det er det laveste siden 2002.

– Opec, Saudi-Arabia og Russland kan reparere forskjellene, men det er ikke så mye OPEC kan gjøre. Etterspørselsjokket fra covid-19 er bare for stort, sier Lachlan Shaw, leder for råvare-research hos National Australia Banks, ifølge Reuters.

Priskrig

Oljeprisen har falt dramatisk i mars. Særlig etter at Saudi-Arabia og Russland har havnet i priskrig.

Det skjedde etter at Russland angivelig ikke gikk med på kutt i produksjonen under sist møte i OPEC+. Saudi-Arabia svarte med å øke produksjonen sin ytterligere. Etterspørselen etter olje faller dramatisk på grunn av coronaviruset.



– Virkeligheten er at globale lagre vil fylles opp i løpet av et par måneder om ingenting endres, og det vil ha forstyrrende konsekvenser for prisingen, sier Shaw.

Fredag kom det signaler fra Russland om at de ville gå med på et samarbeid for å stabilisere markedet, men den flørten ble blankt avvist av Saudi-Arabia.

Redningen?

Kongressmedlem Michael McCaul har oppfordret amerikanske myndigheter til å bruke alle verktøy de har til rådighet for å få Saudi-Arabia og Russland til å redusere oljeproduksjonen.

I forkant av G20-møte forrige uke skal USAs utenriksminister Mike Pompeo ha snakket med Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman.

– Det eneste som kan redde oljemarkedet på kort sikt er et markedsinngrep fra USA, Saudi-Arabia og Russland, noe som etter vår mening ikke er sannsynlig, sa Helge André Martinsen, oljeanalytiker i DNB Markets før helgen.