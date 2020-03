Equinor øker oljeproduksjonen tidligere enn ventet

Gigaanlegget Johan Sverdrup-feltet forventer å være klar for platåproduksjon i starten av mai, noe som er tidligere enn ventet.

Det gjør at kapasiteten i anlegget blir utvidet, og platåproduksjonen vil øke fra 440.000 fat olje pr. dag til 470.000 fat olje om dagen.

– Johan Sverdrup er et viktig prosjekt for selskapene, industrien og samfunnet. Prosjektet ble sanksjonert under oljeprisnedturen i 2015 og ga viktige oppdrag til leverandørindustrien i en krevende periode. Med lave driftskostnader gir Johan Sverdrup inntekter og kontantstrøm både til selskapene og det norske samfunnet i en periode preget av coronaviruset og et kraftig oljeprisfall, sier Sigve Nylund, konserndirektør for norsk sokkel i Equinor.

Lav balansepris

Johan Sverdrup-feltet åpnet i oktober. Ifølge Equinor er balanseprisen på under 20 dollar pr. fat, og forventede driftskostnader er på under to dollar fatet.

– Johan Sverdrup har svært lave produksjonskostnader. Det gjør at feltet bidrar med sterk kontantstrøm også i perioder med lave priser slik vi ser nå, sier Rune Nedregaard, driftsdirektør for Johan Sverdrup.

Feltet forventes å produsere 690.000 fat olje per dag når det produserer for fullt.

Oljeprisen faller

Oljeprisen stuper videre mandag morgen. Brentoljen faller 9,01 prosent til 23,45 dollar fatet mandag morgen, den laveste prisen siden mai 2003.

WTI-oljen svekkes 5,94 prosent til 20,50 dollar pr. fat. Tidligere i natt var prisen under 20 dollar fatet. Det er det laveste siden 2002.

– Dette er en historisk oljepriskollaps. Det er ikke over ennå da det fysisk ikke er steder å lagre oljen, sier Jason Bordoff, som var energirådgiver i Obama-adminstrasjonen, til Financial Times.