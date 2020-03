Tror oljepris-sjokket vil svekke kronen

Brentoljen faller 11,57 prosent til 22,78 dollar fatet mandag morgen, den laveste prisen siden mai 2003.

WTI-oljen svekkes 7,16 prosent til 20,24 dollar pr. fat. Tidligere i natt var prisen under 20 dollar fatet. Det er det laveste siden 2002.

Det skjer samtidig som coronaviruset sprer seg mer og mer. For oljeprisen hjelper heller ikke priskrigen mellom Saudi-Arabia og Russland. Etterspørselen etter olje faller, uten at produksjonen gjør det i lik grad. Derfor blir lagrene fulle.

«Det er store lokale prisforskjeller på olje avhengig av lagerkapasitet, og amerikansk skiferolje har blitt omsatt til negative priser. Det tar tid å stenge ned oljeproduksjonen mange steder, og vi tror ikke problemet med overskudd av olje blir noe mindre det først», skriver Lars Mouland og Dane Cekov i Nordea Markets' morgen rapport.

1 euro koster nå 11,65 kroner, mens 1 dollar er verdt 10,50 kroner.

«Oljeprisen vil dermed mest sannsynlig fortsette å falle, noe som mest sannsynlig vil fortsette å presse kronen svakere. Selv om Norges Bank intervenerer, tror vi ikke vil klare å stoppe denne bevegelsen helt».

Priskrigen mellom Saudi-Arabia og Russland startet etter at Russland angivelig ikke gikk med på kutt i produksjonen under sist møte i OPEC+. Saudi-Arabia svarte med å øke produksjonen sin ytterligere.

Fredag kom det signaler fra Russland om at de ville gå med på et samarbeid for å stabilisere markedet, men den flørten ble blankt avvist av Saudi-Arabia.



«Priskrigen mellom Russland og Saudi Arabia, kombinert med det kraftige fallet i global oljeetterspørsel som følge av virusutbruddet, er hovedårsaken til det, og helgenes nyheter om at USAs nedstengning vil vare lengre enn tidligere antatt har trolig også bidratt», skriver Ingvild Borgen Gjerde i DNB Markets' morgenrapport.