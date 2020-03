Oljekollapsen: – Ingen tror at dette er slutten på nedturen

«Ingen tror at dette er slutten på nedturen. Omfanget av overskudd øker fortsatt, og varebeholdningene stiger enda raskere. Oljeprisen vil gå enda lavere», skriver Bjarne Schieldrop, oljeanalytiker i SEB.



Brentoljen koster nå 22,94 dollar pr. fat, en nedgang på 10,91 prosent for dagen. Det er det laveste siden våren 2003. Til sammenligning var brentoljeprisen på det høyeste på 71,28 dollar fatet i januar.

WTI-oljen har ikke vært billigere siden 2002, og koster nå 20,39 dollar pr. fat.

Ikke noe sted å lagre

Oljeprisen har falt dramatisk i mars som følge av lavere etterspørsel og coronaviurset. Særlig etter at Saudi-Arabia og Russland har havnet i priskrig.



«De globale oljelagrene stiger antagelig mer nå i løpet av tre uker enn OECD-lagrene steg fra 2014 til 2016. Raffineriene stenger raskt fordi de enten taper penger for hvert fat de behandler, eller så har de ikke noe sted å lagre produktene på», skriver Schieldrop.

Negative priser?

Selv om Kina har gjenopptatt deler av aktiviteten, har USA og India og mange andre store land stengt ned.

«Flere og flere oljeprodusenter på land står overfor oljepriser på 0-10 dollar pr. fat, eller til og med negative priser. Verden kan ikke lagre det nåværende overskuddet. Som resultat må produksjon stenges. Skader i dag innebærer mindre produksjon i morgen når coronaviruset er bak oss, og verden blir full av finanspolitisk stimulus», skriver Schieldrop.

På vei under 20 dollar

Kollapsen tidligere i måneden kom etter at Russland angivelig ikke gikk med på kutt i produksjonen under sist møte i OPEC+. Saudi-Arabia svarte med å øke produksjonen sin ytterligere.

Fredag kom det signaler fra Russland om at de ville gå med på et samarbeid for å stabilisere markedet, men den flørten ble blankt avvist av Saudi-Arabia.

«De færreste er i tvil om at brentoljen er på vei ned under 20 dollar pr. fat når som helst», skriver Schieldrop.

Rystad Energy er spådd oljepriser under 10 dollar fatet.