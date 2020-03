Saudi-Arabia øker oljeproduksjonen

Saudi-Arabia planlegger å øke eksporten av råolje til 10,6 millioner fat pr. dag. Økningen vil starte i mai, og kommer på grunn av at det forbrukes mindre olje i kraftproduksjon og lavere innenlandsk forbruk.

– Denne økningen kom som et resultat av man har erstattet råolje med naturgass som drivstoff for å generere strøm, og fra nedgangen i lokal etterspørsel etter petroleumsprodukter på grunn av den reduserte transporten fra de forholdsregler som var på plass for å begrense koronavirusutbruddet, sier en tjenestemann for det saudiske energidepartementet mandag.

Russland har lekt med tanken på å ville samarbeide for å stabilisere markedet. Men det skal Saudi-Arabia ha avvist, til tross at også USA tidligere har kommet med sterke oppfordringer om å få slutt på priskrigen.

Forventer oljeprisfall

Nordea Makets skriver i morgenrapporten på mandag at de forventet at oljeprisen ville fortsette å dale, og at den ville dra med seg kronekursen på vei ned også.

– Det tar tid å stenge ned oljeproduksjonen mange steder, og vi tror ikke problemet med overskudd av olje blir noe mindre det først. Oljeprisen vil dermed mest sannsynlig fortsette å falle, noe som mest sannsynlig vil fortsette å presse kronen svakere, skriver Lars Mouland og Dane Cekov i Nordea Markets' morgenrapport.