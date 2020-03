Oljeprisen stuper 12 prosent – ser mulighet for oljepris på 10 dollar

Mandag ble det kjent at Saudi-Arabia planlegger å øke eksporten av råolje i mai til 10,6 millioner fat pr. dag. Bakgrunnen skal være at landet bruker mindre olje i kraftproduksjon og lavere innenlandsk forbruk.

USA har kommet med sterke oppfordringer til Saudi-Arabia om å få slutt på priskrigen, men har ikke hatt noen suksess.

Tror på kollaps i oljeforbruket

Flere land setter store deler av befolkningen i isolasjon og karantene. Det gjør at etterspørselen etter olje faller. I kombinasjon med en oljepriskrig mellom Russland og Saudi-Arabia, som har sendt oljeproduksjonen til værs, kollapser oljeprisen.

«Vi forventer å se den bratteste nedgangen i det global oljeforbruket noen gang kvartalsvis», sier analytiker i Bank of America Securities ifølge Reuters.

Det tilsvarer et fall på 12 millioner fat per dag i 2. kvartal 2020. Meglerhuset nedjusterer samtidig sine estimater på nordsjøoljen til 37 dollar per fat i 2020. WTI-oljen blir nedjustert til 32 dollar per fat.

Ser mulighet for oljepris på 10 dollar

Analytikere i Goldman Sachs mener det kan være mulig at etterspørselen fra pendlere og flyselskaper, som utgjør rundt 16 millioner fat per dag av det globale forbruket, aldri kommer tilbake til tidligere nivåer.

«Dette utslagsspillet vil sannsynligvis dra prisene enda lavere. Til og med en pris på 10 dollar per fat er ikke lenger utenkelig», sa Hussein Sayed, analytiker ved FXTM ifølge Reuters.

Nordsjøoljen omsettes mandag kveld for 22,66 dollar per fat, ned 12 prosent for dagen.Et fat WTI-olje omsettes for 20,18 dollar, ned 6,2 prosent for dagen.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 22,6 dollar fatet dollar ved børsslutt i Oslo.