Anniken Hauglie blir ny sjef for Norsk olje og gass

– Dette er en spennende utfordring som jeg ser frem til å ta fatt på, sier Hauglie i en pressemelding.

Schjøtt-Pedersen gikk av i januar etter fem år som sjef.

Samtidig var Anniken Hauglie Høyre-politiker og arbeids- og sosialminister frem til januar i år. Hun har vært i hardt vær de siste månedene, som følge av at hun hadde ansvaret da Nav-skandalen blusset opp i høst.

– Vi har fått en særdeles kompetent og god leder. Hauglie har en meget sterk politisk erfaring og forståelse. Som tidligere statsråd har hun unike forutsetninger til å lede organisasjonen gjennom den politiske debatten og de utfordringene industrien står midt oppe i, sier Monica Th. Bjørkmann, styreleder i Norsk olje og gass.

På grunn av Hauglies rolle som statsråd, må Karantenenemnda avgjøre når Hauglie kan starte i stillingen.

– Olje- og gassindustrien er en viktig næring for Norge. Den har avgjørende betydning for inntekter til statskassen og vår velferd, for arbeidsplasser over hele landet og som driver for teknologi og forskning som er viktig for Norge. Næringen vil også være avgjørende for at vi skal nå våre klimamål, sier Hauglie.