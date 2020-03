Stabile oljepriser tirsdag

Oljemarkedene har fått seg to tette fra coronavirusutbruddet og kappløpet mellom Saudi-Arabia og Russland om å vinne flest markedsandeler etter at OPEC og andre produsenter ikke klarte å bli enige om et større tilbudskutt.

Mange aktører, både bedrifter som analyserer og bedrifter som produserer, tror på et ytterligere fall i oljeprisen som følge av en situasjon vi aldri har sett før.

– Vi har sett en enorm bortfall av etterspørsel; Kanskje 15 millioner fat - kanskje 20 millioner fat av oljeetterspørsel, sier adm. direktør Jarand Rystad i Rystad Energy til Finansavisen.



Rystad sier i intervjuet at olje brukes til å frakte mennesker rundt om i verden, enten med fly eller bil.

– Formålet med coronatiltakene er å hindre folk i å bevege seg. Altså - hindre befolkningen i å bruke olje, sier oljeeksperten.

Ser oljeprisen i null

I løpet av helgen falt oljeprisen til de laveste nivåene på 17 år, noe som skyldes et enormt etterspørselsoverskudd som har eskalert ytterligere som resultat av coronatiltakene.

Rystad ser oljen ned til ti dollar og blir ikke overrasket om den fortsetter forbi og nedover til null dollar i en liten periode.

– Det som har skjedd nå er at det er altfor mye olje i verden, slik at lagrene går fulle. Etter hvert kommer det til å bli et problem å bli kvitt oljen.

– Det betyr at oljeprisen bare kan fortsette nedover, sier han.



Globale oljeraffinerier har redusert produksjonen fordi etterspørselen har sunket med avtakende reising og transport, og europeiske raffinerier har redusert produksjonen med minst 1,3 millioner fat per dag, sier kilder til Reuters.



Nordsjøoljen omsettes tirsdag kveld for 22,65 dollar per fat, ned 0,48 prosent for dagen. Et fat WTI-olje omsettes for 20,49 dollar, opp 1,04 prosent for dagen.