Fortsatt ingen tegn til ny Opec-avtale

Oljeprisen faller markant onsdag.

Ved 20-tiden er Brent-oljen ned 5,46 prosent til 24,91 dollar fatet, mens WTI-oljen for øyeblikket er ned 1,27 prosent til 20,22 dollar fatet.

Oljelagrene fylles

Oljelagrene økte med 469,2 millioner fat forrige uke ifølge det amerikanske energidepartementet. Dette svarer til den største økningen på ukesbasis siden 2006. Samtidig venter analytikere at lagrene vil fortsette å fylles også i fremtiden dersom dagens etterspørselstrend fortsetter.

Største kvartalsvise oljeprisfall

Oljeprisen kollapset forrige kvartal etter at forhandlingene mellom Opec og Russland brøt sammen. Mandag kunne Brent-kontrakten handles på 21,65 dollar fatet, noe som representerer den laveste prisen på Nordsjøolje siden 2002. I løpet av hele første kvartal falt oljeprisen totalt 66 prosent, noe som svarer til det største kvartalsvise oljeprisfallet noensinne.

- Globale oljelagre vil være fulle i midten av mai. Jeg tror markedet kan fortsette å falle ytterligere innen da, sier Gene McGillian, megler og oljeanalytiker i energiselskapet Tradition Energy.

– Det er ingen tegn til at oljeprodusentene nærmer seg en ny avtale. Med ytterligere ødeleggelse av etterspørsel kan vi se oljeprisen falle fem dollar til per fat før prisen stabiliserer seg, sier analytikeren.

Etterspørselsknekk

Amerikanske myndigheter gjør det som skal til for å stanse spredningen av viruset, noe som har forårsaket at bil- og flytrafikken har falt drastisk den siste måneden. Bensinetterspørselen hadde forrige uke sin største nedgang noen sinne med et etterspørselsfall på 2,2 millioner fat til 6,6 millioner fat dagen.