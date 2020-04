Equinor tar opp lån på 52,3 milliarder

Ifølge en børsmelding onsdag kveld kommer det frem at Equinor, med garanti fra Equinor Energy AS, har lånt 5 milliarder dollar i kapitalmarkedet. I norske kroner tilsvarer det et beløp på 52,3 milliarder.

Lånet skal brukes til finansiering av den generelle virksomheten i selskapet. Blant annet gjelder dette tilbakebetaling av utestående gjeld.

- Equinor er i en sterk posisjon til å håndtere volatilitet og usikkerhet i markedet. Kombinert med vår handlingsplan for å redusere kostnader med omlag 3 milliarder dollar, vil denne transaksjonen ytterligere styrke vår finansielle robusthet og fleksibilitet fremover, samt sikre likviditet til prioriterte prosjekter, sier finansdirektør i Equinor ASA, Lars Christian Bacher, ifølge børsmeldingen.