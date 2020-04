Oljeprisen stiger kraftig etter Trump-tweet

Trump skriver i en Twitter-melding at han har snakket med Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman, som igjen skal ha snakket med Vladimir Putin, president i Russland.

Trump skriver at han forventer og håper at nasjonene blir enige om å kutte oljeproduksjon med rundt 10 millioner fat pr. dag. Trump legger til at det vil være strålende for olje- og gassindustrien.

– Kan bli så mye som 15 millioner fat. Gode (fantastiske) nyheter for alle, skriver Trump.

Oljeprisen stiger, russer avviser

Brentoljen stiger 17,8 prosent til 30,16 dollar fatet, men WTI-oljen er opp 20,6 prosent til 25,66 dollar pr. fat. Det er det høyeste oljeprisen har stått i siden 19. mars. På det høyeste, rett etter Trump la ut meldingen, var brentoljen oppe i 36,16 dollar fatet.

Men det er et men. Ifølge Bloomberg avviser Putins talsmann Dmitry Peskov at den russiske presidenten har hatt en samtale med Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman. Heller ikke Saudi-Arabia bekrefter Trumps nyhet, men hinter heller om et nytt møte i OPEC+, ifølge Bloomberg.

Priskrig

Oljeprisen kollapset tidligere i mars da Russland ikke gikk med på ytterligere produksjonskutt under et møte i OPEC+. Saudi-Arabia svarte da med å øke sin produksjon, og de mektige oljenasjonene har siden vært i priskrig.

Det har senket oljeprisen fordi det ikke er nok plass til å lagre oljen ettersom coronaviruset gjør at etterspørselen faller kraftig. Flere eksperter har fryktet oljeprisen ned mot 10 dollar pr. fat.

Russland flørtet om en ny avtale om oljekutt med Saudi-Arabia før sist helg, men det avviste araberne blankt.