Oljeprisen steg voldsomt etter stengetid på Oslo Børs torsdag, etter president Donald Trumps Twitter-meldinger om en snarlig oljeavtale mellom Saudi-Arabia og Russland som kan få slutt på oljepriskrigen.

Det toppet seg da Trump skrev at han hadde snakket med Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman, som igjen skal ha snakket med Vladimir Putin, president i Russland.

Trump «forventet og håpet» at landene blir enige om å kutte oljeproduksjon med rundt 10 millioner fat per dag.

Brent-oljen reagerte med å smelle opp nesten 47 prosent til 36,29 dollar fatet på det høyeste etter Trump-tweeten, mens WTI-oljen var opp nesten 30 prosent til 30,76 dollar fatet på sitt høyeste.

USA deltar ikke?

Siden har oljeprisene roet seg kraftig ned, og fredag morgen faller Brent-oljen 5,1 prosent til 28,40 dollar fatet. WTI-oljen trekker ned 4,5 prosent til 26,80 dollar fatet.

Tvilen om en snarlig avtale begynner å melde seg, og det er ikke betryggende at Trump ikke signaliserer koordinerte kutt fra USA, noe sjeføkonom i Aker og tidligere oljeanalytiker i DNB Markets, Torbjørn Kjus, påpekte på Twitter torsdag kveld.

«Kutt på mer enn ti millioner fat per dag vil komme. Problemet er at de ikke vil være frivillige, og de vil bli gjort av flere ulike selskaper og vil ikke bli koordinert av Trump. USA vil bidra til kutt via konkurser i oljesektoren», skrev Kjus.

– Dream on

I sin seneste tweet i går skrev Trump at Saudi-Arabia og Russland kanskje vil kutte 15 millioner fat per dag.

«Så han hevder at de to landene alene vil kutte produksjonen med 60 prosent hver? Dream on...», skriver Kjus i en annen tweet.

Analytikere i Royal Bank of Canada skriver ifølge CNBC i et notat at Saudi-Arabia og Russland vil etterlyse deltakelse fra USA.

«Både Riyadh og Moskva vil se etter deltakelse fra amerikanske produsenter, og dette kan nå vise seg å bli det største hinderet for en avtale», skriver de.