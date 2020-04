Oljeprisen bykser opp igjen

Ved 09.15-tiden fredag morgen spretter oljeprisen oppover. Brentoljen er nå opp 3,30 prosent for dagen til 30,72 dollar pr. fat, mens WTI-oljen stiger 1,48 prosent til 25,08 dollar pr. fat.

Tidligere fredag morgen falt brentoljeprisen nesten 5 prosent. Oppgangen kommer etter at Bloomberg og flere medier skriver at Opec+ planlegger et møte 6. april.

Trump på Twitter

Torsdag ettermiddag steg oljeprisen kraftig etter at Donald Trump skrev i en Twitter-melding at han har snakket med Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman, som igjen skal ha snakket med Vladimir Putin, president i Russland.

Trump skriver at han forventer og håper at nasjonene blir enige om å kutte oljeproduksjon med rundt 10 millioner fat pr. dag. Trump legger til at det vil være strålende for olje- og gassindustrien.

– Kan bli så mye som 15 millioner fat. Gode (fantastiske) nyheter for alle, skriver Trump.

DNB Markets: Kan bli bedre balansert

Helge André Martinsen, oljeanalytiker i DNB Markets, tror det må kuttes med 14 millioner fat pr. dag når lagrene fylles opp.

«Selv om Opec++ (USA også) lykkes med å gjennomføre et produksjonskutt på 10 millioner fat pr. dag tror vi markedskreftene slår politikk. Vi estimerer at globale oljelager vil være fulle i midten av mai, noe som vil føre til et ekstremt uryddig råvaremarked og vil tvinge frem forsyningskutt», skriver Martinsen.

«Hvis en bred produksjonsavtale finnes i andre kvartal, tror vi oljemarkedet kan bli bedre balansert og det kan gå raskere å tømme globale oljelager fra rekordhøye nivåer», legger Martinsen til.

Putin-talsmann avviste

Ifølge Bloomberg avviste Putins talsmann Dmitry Peskov at den russiske presidenten har hatt en samtale med Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman. Men Saudi-Arabia har signalisert at de ønsker et nytt møte i Opec+.

Oljeprisen kollapset tidligere i mars da Russland ikke gikk med på ytterligere produksjonskutt under et møte i Opec+. Saudi-Arabia svarte da med å øke sin produksjon, og de mektige oljenasjonene har siden vært i priskrig.



Det har senket oljeprisen fordi det ikke er nok plass til å lagre oljen ettersom coronaviruset gjør at etterspørselen faller kraftig. Flere eksperter har fryktet oljeprisen ned mot 10 dollar pr. fat.