Oljehoppet fortsetter - Russland skal være klare til kutt

Oljeprisen stiger kraftig videre fredag ettermiddag. Ved 14-tiden er brentoljen opp 13,45 prosent til 33,73 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 9,43 prosent til 27,02 dollar pr. fat.

Til sammenligning kostet et fat brentolje 26,02 dollar ved 16-tiden torsdag.

Det skal etter rapporter fra flere medier holdes et online-møte i Opec+ førstkommende mandag, hvor det skal diskuteres kutt i produksjon. Det er Saudi-Arabia som har bedt om å få på plass dette møtet.

Russerne klare for kutt

Bloomberg melder fredag ettermiddag at russiske produsenter skal være klare til å gå med på produksjonskutt. Det løfter oljeprisen videre. En avtale virker å være avhengig at flere nasjoner, også Saudi-Arabia og USA, går med på et felles kutt.

Tidligere fredag morgen falt brentoljeprisen nesten 5 prosent, etter at oljeprisen skjøt voldsom fart torsdag ettermiddag.

Det skjedde etter at Donald Trump skrev i en Twitter-melding at han har snakket med Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman, som igjen skal ha snakket med Vladimir Putin, president i Russland.

Priskrig

Trump skrev at han forventer og håper at nasjonene blir enige om å kutte oljeproduksjon med rundt 10 millioner fat pr. dag, kanskje opp mot 15 millioner fat til og med. Putins talsmann Dmitry Peskov avviste at samtalene hadde funnet plass til Bloomberg i går.

Oljeprisen kollapset tidligere i mars da Russland ikke gikk med på ytterligere produksjonskutt under et møte i Opec+. Saudi-Arabia svarte da med å øke sin produksjon, og de mektige oljenasjonene har siden vært i priskrig.

Det har senket oljeprisen fordi det ikke er nok plass til å lagre oljen ettersom coronaviruset gjør at etterspørselen faller kraftig. Flere eksperter har fryktet oljeprisen ned mot 10 dollar pr. fat.