Saudi-Arabia og Russland i ordkrig før mandagens møte

Oljeprisen kollapset etter sist møte i Opec+. De fleste medier har skrevet at det var Russland som den gang ikke gikk med på produksjonskutt og at avtalen dermed ikke ble noe av. Noe som gjorde at Saudi-Arabia økte sin produksjon og gikk til priskrig.

Coronaviruset og tiltakene mot det gir lavere etterspørsel etter olje. Det gjør at lagre blir fulle, og derfor faller oljeprisen.

Vladimir Putin og russiske talspersoner har hevdet at det Saudi-Arabia som ikke ville gå med på kutt under møtet som fant sted tidlig i mars. Det benekter Saudi-Arabia.

– Det er Russland som gikk ut av avtalen, sier utenriksminister Faisal bin Farhan Al Saud til nyhetsbyrået SPA.

Putin klar til kutt

For å stabilisere markedet har Saudi-Arabia bedt om et nytt møte i Opec+ førstkommende mandag. Målet er å kutte betydelig. Men det virker til at avtalen avhenger av at alle land går med på kuttet, også USA. President Donald Trump har vært på offensiven de siste dagene for å få stabilisert energimarkedet.

Putin sa i går kveld at de er klare til å samarbeide.

– Jeg mener det er nødvendig med en samlet innsats for å balansere markedene og redusere produksjonen, sier Putin.

Han tror at et globalt produksjonskutt på rundt 10 millioner fat daglig er gjennomførbart.

18 dollar pr. fat

Oljeanalytiker Nadia Martin Wiggen i Pareto Securities mener at tiltakene kommer for sent.

– Oljeprisene vil fortsette å falle i andre kvartal for å tvinge frem umiddelbare produksjonsnedleggelser mens etterspørselsfallet overvelder tilbud/etterspørselsbalansen, skriver hun i en analyse.

Analytikeren mener samtidig at et suksessfullt produksjonskutt på 10-15 millioner fat per dag vil kunne legge et gulv for Brent-prisen på 30-35 dollar per fat når markedet har vært gjennom det verste etterspørselsfallet, og legger til at her betyr timing alt.

Hun understreker at hun tror på brentprisen vil ligge på 18 dollar pr. fat i andre kvartal.

Brentoljen steg 17,32 prosent til 34,89 dollar pr. fat fredag kveld. Det er det høyeste den har ligget på siden 13. mars.