Oljeanalytiker Helge André Martinsen: – Det mest ekstreme i manns minne

– Både med hensyn til prisbevegelser og hvordan det fysiske oljemarkedet ser ut, så er dette det mest ekstreme i manns minne, sier Helge André Martinsen, oljeanalytiker i DNB, i bankens podkast Utbytte.

Oljeprisen kollapset etter sist møte i Opec+ i starten av mars. De fleste medier har skrevet at det var Russland som den gang ikke gikk med på produksjonskutt. Noe som gjorde at Saudi-Arabia økte sin produksjon og gikk til priskrig.

25 prosent av etterspørselen borte

Russland har sagt at det var Saudi-Arabia som ikke ville gå med på avtalen. Det har araberne tilbakevist. De strenge tiltakene mot coronaviruset gjør at etterspørselen etter olje blir lavere, og oljelagrene blir derfor fulle. Det sender prisene ned.

– Vi estimerer at 25 prosent, 25 millioner av 100 millioner fat på verdensbasis, av verdens oljeetterspørsel er borte, sier Martinsen.



Mandag skal det holdes videomøte i Opec+ for å finne en plan som skal stabilisere oljemarkedet etter at Donald Trump har jobbet i kulissene.

Store nok kutt?

Målet er å kutte produksjon med 10-15 millioner fat, langt mer enn det som ble gjort under finanskrisen. Det virker til at avtalen avhenger av at flere land går med på kuttet, også USA, Brasil og Canada.

– Det blir veldig spennende på mandag når man skal bli enige om fordelingen av kutt, og fra hvilke nivåer det skal kuttes fra. Man må enes om hvilke nivåer hvert land må kuttes fra. Det er en voldsom intervensjon i markedet, sier Martinsen.

Han mener at kuttet på 10-15 millioner fat er for lite, ettersom det estimeres at etterspørselen går ned med 25 millioner fat.

– Du kan si at oljemarkedet aldri er i perfekt balanse. Problemet nå er at ubalansen er så stor. Tidligere så man på en ubalanse på 2 millioner fat som høy, nå snakker vi om ubalanse på kanskje 20 millioner fat, sier Martinsen.

Oppgang

Håpet om enighet har fått brentoljen opp til 34,89 dollar pr. fat før helgen, det høyeste siden 13. mars. Til sammenligning kostet et fat brentolje 66 dollar ved inngangen av 2020.

Martinsen frykter at prisene vil falle igjen om oljelagrene blir overfylte fremover.