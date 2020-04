Henger oljerallyet på greip?

Torsdag ettermiddag skrev president Donald Trump følgende melding på twitter:

«Just spoke to my friend MBS (Crown Prince) of Saudi Arabia, who spoke with President Putin of Russia, & I expect & hope that they will be cutting back approximately 10 Million Barrels, and maybe substantially more which, if it happens, will be GREAT for the oil & gas industry!»

Noen minutter etterpå fulgte han opp med at kuttet kunne bli så mye som 15 millioner fat.

Oljeprisen reagerte umiddelbart på uttalelsen, og steg med over tretti prosent på bare noen minutter før den trakk seg noe tilbake igjen. Fredag fortsatte den elleville oppgangen.

Corona

Mange tradere lurte lenge på om Trumps tweet egentlig hadde rot i virkeligheten, men fredag ble det bekreftet at Saudi-Arabia har kalt inn til ekstraordinært OPEC+ møte på mandag. Ryktene sier også at Russland og USA skal være villig til å kutte i produksjon.

Ifølge hedgefondforvalteren Eric Townsend, som også har podcasten Macrovoices, henger ikke markedets reaksjon på greip.

For at et produksjonskutt skal ha betydning, må de bidra til å balansere oljemarkedet sier han. Med coronasituasjonen vi nå lever i er ikke det mulig.

Realistisk?

Olje brukes i all hovedsak til å frakte mennesker rundt i verden. Nå er ikke det mulig.

De fleste stater i verden har altså indirekte lagt ned et forbud mot bruk av olje, noe som har resultert i et bortfall i etterspørsel på så mye som 20 millioner fat per dag.

For at markedet skal bli balansert må altså OPEC+ landene kutte produksjonen med det tilsvarende. Det er svært lite sannsynlig.

Et kutt på 20 millioner fat innebærer at Saudi-Arabia, Russland og USA frivillig må gå med på å kutte oljeproduksjonen sin med om lag 50 prosent. Er det realistisk?

I stedet spekulerer flere tradere i om OPEC-landene under mandagens møte vil annonsere at de har kommet til en enighet og at de vil gjøre alt de kan for å holde oljeprisen oppe.

Detaljene i avtalen vil de avklare under et nytt møte som de setter frem i tid. Slik kan de holde markedets optimisme oppe.

Etterspørselsbortfallet

I mellomtiden vil produksjonen være langt høyere enn etterspørselen og lagrene risikerer å fylle seg opp. I et slikt scenario er oljepris ned mot 10 dollar mer sannsynlig enn 30-40.

Denne analysen stemmer godt overens med Jarand Rystads uttalelser i media tidligere denne uken. Ifølge ham er det ikke produksjonssiden som er avgjørende for oljeprisen, men etterspørselen – som altså er styrt av coronakrisen.

I realiteten krangler Saudi-Arabia og Russland om de siste 2 millioner fatene, mens etterspørselsbortfallet er ti ganger høyere.

Rystad mener lageroppbygningen er uunngåelig i dagens krisesituasjon, og at selskapene vil ha vanskeligheter med å kvitte seg med oljen. Dette vil kunne resultere i oljepris ned mot null dollar i en kort periode.

OPEC+ møtet gir utvilsomt litt ny optimisme i markedet og det er godt mulig rallyet fortsetter over helgen. Men uten kutt på 20 millioner fat er det urealistisk å balansere markedet og da er nåværende oljepris for høy.

Jobbtall

Markedet ser ut til å fortsette å ignorere de stadig verre jobbtallene som rapporteres fra USA.

Non-farm payrolls tallene som kom på fredag viste at 701.000 arbeidsplasser gikk tapt utenfor landbruket i USA den siste måneden. Det er 7 ganger høyere en konsensusestimatet.

Likevel reagerte forward-kontraktene på SP 500 positivt. Kanskje er vi i en situasjon hvor negative nyheter blir positive nyheter fordi sentralbankene vil reagere med å trykke mer penger?